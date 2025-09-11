Малко дете загина, след като кола се вряза през прозореца на детска градина северно от Торонто малко преди часа за взимане на децата в сряда, предаде Асошиейтед прес.

Регионалната полиция на Йорк съобщи, че починалото дете е било на година и пет месеца. Шест други деца на възраст от 18 месеца до 3 години са били ранени при катастрофата.

Едно от тях е в критично състояние.

Полицията съобщи на пресконференция, че са ранени и трима служители на детската градина в Ричмънд Хил, Онтарио.

Снимка: Francis Gibbs/CTV News

Властите съобщиха, че е арестуван шофьор на 70 години. Полицията не смята, че става въпрос за умишлено деяние.

По време на инцидента в сградата са се намирали 96 деца.

