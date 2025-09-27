Малък самолет е паднал днес следобед в двора на военно поделение в предградието Данку на североизточния румънски град Яш, където се намира склад за оръжие, съобщиха телевизия "Диджи 24" и Аджерпрес.

На борда на летателния апарат е имало двама души - пилот и пътник. 

На мястото са изпратени две линейки, пожарни коли, екип на Службата за извънредни ситуации и екип на службата за спешна помощ (SMURD). 

Говорителят на Инспектората за извънредни ситуации в Яш Джорджика Онофреяса заяви за Аджерпрес, че двете лица, които са били на борда, са открити в съзнание.

"Засега нямаме повече подробности, освен че пострадалите са в съзнание и в стабилно състояние", посочи на свой ред координаторът на службата за спешна помощ (SMURD) Диана Чимпоешу.

Тя добави, че двете лица ще бъдат транспортирани до болница за спешна помощ в Яш.

