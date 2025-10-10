Нов стар премиер във Франция в последен опит за развръзка на безпрецедентната политическа криза. Президентът Еманюел Макрон номинира отново Себастиен Льокорню за министър-председател, за да бъде спасен бюджетът на страната. Това става дни след като правителството на Льокорню падна само 12 часа след съставянето му в началото на седмицата.

„Президентът на републиката е номинирал г-н Себастиан Лекорню за премиер и му е възложил задачата да формира правителство“, се казва в съобщение на Елисейския дворец, цитирано от АФП.

Франция е изправена пред една от най-тежките си политически кризи от десетилетия насам, след като Лекорню подаде оставка по-малко от месец след встъпването си в длъжност, оставяйки Макрон в политическа изолация и в търсене на нови варианти. Правителството на Лекорню се разпадна на фона на ожесточена опозиция срещу новосформирания му кабинет и неуспеха му да си осигури парламентарна подкрепа за бюджета за 2026 г.

От преизбирането на Еманюел Макрон през 2022 г. Франция е свидетел на безпрецедентна смяна на министър-председатели, което задълбочава политическата нестабилност.

Елизабет Борн беше първата, която заемаше поста през втория мандат на Макрон, от май 2022 г. до оставката си през 2024 г., след многократни сблъсъци с парламента по спорни реформи. Габриел Атал бе премиер от 9 януари до 5 септември 2024 г. След това през септември 2024 г. Мишел Барние стана премиер, чийто кратък мандат не успя да обедини разединената френска Национална асамблея. През декември 2024 г. Франсоа Байру пое поста, но се сблъска с вот на недоверие, който свали правителството му в рамките на няколко месеца. Най-наскоро, през септември 2025 г., Себастиен Лекорню беше назначен за пети министър-председател на Макрон за по-малко от две години, но и той подаде оставка само няколко седмици след встъпването си в длъжност.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK