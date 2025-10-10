Решаващи часове за развръзка на политическата криза във Франция. До края на деня президентът Еманюел Макрон трябва да номинира премиер или да разпусне Националната асамблея.

Приключиха консултациите с лидерите на политическите партии при президента.

Напрежението беше огромно, защото Еманюел Макрон на практика вече няма съюзници. Дори и в собствения му лагер.

В момента само крайнодесният "Национален сбор" на Марин льо Пен иска спешно избори. Т.е. Еманюел Макрон днес поставя останалите политическите сили пред липса на алтернатива: ако не искате избори, то приемате когото посоча за премиер и не сваляте правителството му.

Единствената цел е Франция да има бюджет, а последният възможен ден, за да се внесе такъв е идният понеделник и за това трябва премиер.

Европа неминуемо с притеснение гледа към Франция – това е втората икономика в ЕС, единствената ядрена сила в него, както и ключов фактор в европейската външна политика, особено по отношение на Украйна.

Все още не е изключена намеса на ЕЦБ с болезнени бюджетни ограничения.

