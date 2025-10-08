Всички условия за назначаване на нов премиер през следващите 48 часа са налице. Това заяви френския министър-председател в оставка Себастиен Льокорню пред телевизия „Франс 2“ след двучасова среща с президента Еманюел Макрон. По думите му перспективата за свикване на предсрочни парламентарни избори се отдалечава.

На въпрос дали е възможно следващият премиер да бъде от левия политически спектър Льокорню отговори: „Решението принадлежи на държавния глава, от него зависи да ръководи окончателните преговори''.

„Считам, че моята мисия приключи. Не се боря за премиерския пост. Чувствам, че пътят все още е възможен и перспективата за разпускане на парламента намалява“, каза още той, цитиран от БГНЕС. Според него следващото правителство трябва да бъде „напълно откъснато от президентските амбиции“, които трябва да се проведат през 2027 г.

Той съобщи, че в „понеделник ще бъде предложен проект за бюджет 2026 г., в който ще има много въпроси за обсъждане“.

По отношение на призивите за оставка на президента Еманюел Макрон той каза следното: „Сега не е моментът да сменяме президента на републиката“.

Франция е изправена пред една от най-тежките си политически кризи от десетилетия насам, след като Льокорню подаде оставка по-малко от месец след встъпването си в длъжност, оставяйки Макрон в политическа изолация и в търсене на нови варианти. Правителството на Льокорню се разпадна на фона на ожесточена опозиция срещу новосформирания му кабинет и неуспеха му да си осигури парламентарна подкрепа за бюджета за 2026 г.

От преизбирането на Еманюел Макрон през 2022 г. Франция е свидетел на безпрецедентна смяна на министър-председатели, което задълбочава политическата нестабилност.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK