Франция отново е без премиер и правителство, след като тази сутрин номинираният миналия месец за министър-председател Себастиан Льокорню подаде оставка.

Очакваше се сблъсък заради горещата тема за бюджета, която продължава да сваля поредица от правителства. Но не се очакваше да падане кабинет ден след номинирането му.

„Съставянето на правителство не беше гладко и провокира обясними партийни апетити, свързани с предстоящите президентски избори. Но на първо място трябва да се поставя държавата, а не партията. Трябва да се слушат активистите, но винаги да се мисли за френския народ. Благодаря на всички! Благодаря ви!“, заяви подалият оставка Льокорню.

Възможните сценарии, според Конституцията:

Президентът Макрон номинира нов премиер (въпросът е дали би посмял да се обърне към левицата)

Президентът Макрон отново разпуска Националната асамблея ––(рискован ход с непредвидими последствия след нови избори)

Президентът Макрон обявява, че се оттегля от поста (би било безпрецедентно, но на теория не е невъзможно предварително да обяви кога би напуснал поста)

Не е изключено в близките дни да се намеси и Европейската централна банка (ЕЦБ), за да принуди Франция, която е без бюджет, да приеме болезнени финансови ограничения.

