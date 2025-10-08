Предпазлив оптимизъм във Франция – премиерът в оставка Себастиан Льокорню заяви, че въпреки политическата криза, има шанс за постигане на споразумение за бюджета на страната.

Продължават разговорите му с основните партии в опит да се избегнат предсрочни избори и да се намали бюджетният дефицит.



Социалистите и зелените настояват Франция да се откаже от вече приетата пенсионна реформа, която повиши възрастта за пенсиониране.

Искат и премиер от техния лагер, докато крайнодясната Марин Льо Пен призовава за предсрочни избори.



Ако в следващите часове Льокорню не постигне успех, президентът Макрон заяви, че "ще поеме отговорността си", без да уточнява какво означава това.

