Макрон: Европа се нуждае от по-строга регулация на социалните мрежи

Френският президент Еманюел Макрон призова за „много по-силна програма за защита и регулация в Европа” в отговор на чуждестранната намеса чрез социалните мрежи и злоупотребите с информация на платформите.

„Това са платформи, създадени да продават персонализирана реклама“, заяви той пред Форума за мира в Париж, поредица от дебати, посветени на глобалното управление.

„Но най-вече те са движени от процес, който има за цел да създаде максимално вълнение, което ще генерира максимален трафик, за да се максимизират рекламните им страници, и по този начин цялата система от ценности, на която се основават нашите демокрации, връзката с аргументацията, истината, е напълно разрушена“, заяви той, цитиран от АФП.

„Направихме всякакви глупости, напълно погрешно е да се информираме оттам“ и затова „трябва да възвърнем контрола над демократичния си живот и информацията, като въведем регулации“, настоя Макрон.

„В социалната мрежа X, ако не попадате веднага на крайно десни съдържания, значи сте зле организирани“, заяви държавният глава.

Днес „най-големите купувачи на фалшиви акаунти са руснаците, за да дестабилизират европейските демокрации“, заяви той.

„Намираме се в ситуация на намеса под стероиди“, подчерта френският държавен глава.

В този контекст „ще въведем много по-мощна програма за защита и регулиране в Европа“, посочи Макрон.

Но тази програма е съвместима с „иновациите“ и с „актьорите от обществен интерес“, които предлагат „свободна инфраструктура“, добави той.

„Вярвам дълбоко в иновациите, но нито за миг не вярвам в иновациите, които служат на тъмните сили“, подчерта Макрон.