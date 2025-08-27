Майката на 31-годишна жена смята, че дъщеря ѝ често преяжда и затова е качила няколко килограма.

Нонг Ратчанee от Тайланд никога не е спазвала особена диета. Затова никой не се учудва, че бедрата и коремът ѝ ставали все по-закръглени.

Но когато изведнъж започва да има проблеми с дишането, защото наедрелият ѝ корем постоянно ѝ пречи, притеснената ѝ майка я води в болница.

„Мислех, че подутият корем на дъщеря ми се дължи на преяждане. Още преди да бъде приета в болницата, тя имаше симптоми като стягане, затруднено дишане и изпъкнали очи“, казва майката на пациентката пред тайландския сайт Thairath.

Лекарите, които посрещат младата жена, първоначално са объркани. Коремът ѝ бил като тези на бъдещите майки на близнаци. Поради това те помислили, че тайландката е бременна, предава "Билд".

Ултразвуков преглед обаче показва съвсем различен резултат. Младата жена има огромна 30-сантиметрова киста на яйчника, която притиска вътрешните ѝ органи.

В продължение на години огромният тумор в корема на жената с размерите на футболна топка е нараствал незабелязано.

Лекарите действат бързо и премахват образуванието с шестчасова операция, след което позират с гигантския тумор. И посочват, че той тежи 8 килограма.

Оперираната жена споделя, че се чувства доста по-лека и вече не изпитва такъв дискомфорт, какъвто е имала по-рано.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK