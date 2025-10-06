Лидерката на Националия сбор Марин льо Пен заяви, че оставката на френския президент Еманюел Макрон би била „разумно“ решение, но преди всичко призова държавния глава да разпусне парламента, което според нея е „абсолютно неизбежно“, предаде АФП.

„Не е моя работа да го призовавам да го направи. Ако вземе решение да го направи, мисля, че това би било, отново, разумно решение. Сигурно е, че разпускането на Националното събрание е абсолютно неизбежно“, смята лидерката на крайната десница след драматичната оставка на Себастиен Лекорню, по-малко от ден след сформирането на правителството му.

Новият премиер на Франция подаде оставка. Той успя да се задържи на поста по-малко от месец, след като встъпи в длъжност на 10 септември.

Той беше назначен от президента Еманюел Макрон 24 часа след вота на доверие, който предишният министър-председател Франсоа Байру загуби. Крайната десница незабавно призова за ново разпускане на парламента, а крайната левица – за оставка на президента Макрон.

Франция е в сериозна политическа и дългова криза. Централните френски банки тази сутрин загубиха между 4% и 5 % от акциите си на финансовите пазари.

