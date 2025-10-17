Миналата година в британската столица бяха откраднати около 80 000 телефона, съобщава БГНЕС. Полицията най-накрая откри къде са отишли много от тях, бяха обискирани редица магазини за употребявани апарати.

Мащабът на престъпността е надхвърлил обичайните за Лондон джебчийски кражби, които са известни още отпреди Чарлз Дикенс да ги направи известни в романа си „Оливър Туист“.

Все по-нагли крадци, често маскирани и на електрически велосипеди, са станали майстори в открадването на телефони от жители и туристи, което дава на Лондон нежелана репутация на европейска столица на престъпността.

Претърсванията са имали за цел да идентифицират група посредници, които, според полицията, използват магазини за употребявани телефони като част от многопластова глобална престъпна мрежа. До края на двуседмичната операция детективите бяха открили около 2000 откраднати телефона и 200 000 паунда в брой.

След години, през които кражбата на телефони беше с ниска приоритетност за претоварената полиция, новите операции разкриват любопитната комбинация от фактори, стоящи зад епидемията, включително драстични съкращения в бюджетите на британската полиция през 2010-те години и доходоносния черен пазар за европейски мобилни телефони в Китай.

