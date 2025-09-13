Хиляди се събраха в центъра на Лондон на протест, организиран от ултрадесния Томи Робинсън (истинско име Стивън Яксъли-Ленън), съобщават медиите на Острова. Проявата е под наслов „Да обединим Кралството“ и е планирана да се проведе в "Уайтхол", квартала на властта в британската столица.

Недоволството на патриотично настроените активисти е насочено в подкрепа на свободата на словото и срещу мигрантите.

Снимка: EPA/Reuters

Паралелно с тази демонстрация се провежда и контрапротест на антирасистки организации. Според лондонската полиция около 1000 униформени са мобилизирани за двете демонстрации, а на място са поставени заграждения, за да се създаде „стерилна зона“ между двете групи.

„Днес Лондон стои изправен в защита на едно от най-важните ни права – свободата на словото“, написа Робинсън в платформата X.

Улиците около моста „Уотърлу“ се превърнаха в море от британски знамена. Сред множеството се виждат различни лозунги по знамената: „Stop the Boats“ („Спрете лодките“), „Send them Home“ („Приберете ги у дома“) и „Unite the Kingdom“, а в тълпата присъстват и активисти против транс хора.

Един мъж носеше голям дървен кръст с надпис „RIP Charlie Kirk“ – в памет на десния американски активист, застрелян в сряда по време на лекция в университет.

Очаква се на митинга да говорят бившият стратег на президента Доналд Тръмп – Стив Банън, както и телевизионната водеща Кейти Хопкинс. За речите е издигната сцена на Уайтхол, където още в ранния следобед вече се бяха събрали няколкостотин души с различни знамена и транспаранти, докато оркестър свиреше песни за свободата и за Томи Робинсън (истинско име Стивън Яксъли-Ленън).

В същото време, около 500 души се събраха на контрапротеста „Марш срещу фашизма“, организиран от движението Stand Up to Racism (SUTR). Демонстрантите държаха плакати с надписи „Жени срещу крайната десница“, „Против Томи Робинсън“ и „Бежанците са добре дошли“. Групата също планира да марширува към Parliament Square – само на няколкостотин метра от основния митинг – като се очакват речи на депутатите Даян Абът и Зара Султана.

Преди началото на марша полицията потвърди, че няма да използва технология за лицево разпознаване на живо – система, която заснема лицата на хората чрез камери в реално време – по време на охраната на събитието.

Властите в Лондон съобщиха, че митингът „Unite the Kingdom“ трябва да приключи до 18 ч., а контрапротестът – до 16 ч., съгласно предварително подадените от организаторите часове за край на речите.

Снимка: EPA/Reuters

