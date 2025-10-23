dalivali.bg
Литва извика руски дипломат след нарушаването на въздушното ѝ пространство

Вилнюс призова Русия да „незабавно обясни“ причините

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  23:11 ч. 23.10.2025 г.

Литва извика руски дипломат в знак на протест, след като два руски самолета навлязоха в нейното въздушно пространство, съобщи литовското външно министерство, предаде БГНЕС.

Изтребител Сухой СУ-30 и танкер ИЛ-78 преминаха през литовското въздушно пространство на 700 метра височина, преди да го напуснат 18 секунди по-късно, вероятно по време на тренировка за въздушно зареждане, се казва в кратко изявление на страната членка на НАТО.

По-късно литовското външно министерство съобщи, че е извикало шарже д'афер от руското посолство и е отправило „силен протест“, предаде АФП. 

Руски бойни самолети навлязоха във въздушното пространство на Литва, НАТО вдигна изтребители

Вилнюс призова Русия да „незабавно обясни“ причините за нарушаването на литовското въздушно пространство и да предприеме „всички необходими мерки, за да предотврати подобни инциденти в бъдеще“, се казва в изявлението.

Два испански изтребителя Typhoon Eurofighters, част от въздушната патрулна мисия на НАТО в Балтийско море, бяха бързо разположени.

Трите балтийски държави, всички членки на НАТО и твърди поддръжници на Украйна, граничат с Русия или нейния съюзник Беларус и са били изложени на нарушения на тяхната територия от руски самолети или дронове.

През септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство над Финския залив и останаха там за около 12 минути.

Този инцидент накара Талин да поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН и активиране на член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда консултации между съюзниците в случай на заплаха за един от членовете му.

