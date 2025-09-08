Миграционните служби на Латвия са наредили на 841 руски граждани да напуснат страната до 13 октомври поради промени в закона, влезли в сила през 2022 г., пише ДПА.

Детайлите бяха разкрити снощи от националната телевизия на страната. Промените в закона за имиграцията бяха приети в отговор на руската война в Украйна и засилиха ограниченията за жителство за руснаците.

Около четвърт от близо двумилионното население на Латвия е съставено от етнически руснаци, посочва ДПА. Латвия има сухопътна граница с Русия.

За да продължат да живеят законно в Латвия, руските граждани трябва да подадат молба за постоянно пребиваване и да докажат, че употребяват латвийски език всекидневно. Те също така подлежат на проверка за сигурност.

От разпоредбите от 2022 г. бяха засегнати около 25 000 души, 16 000 от които оттогава са получили разрешение за постоянно пребиваване, а 1000 - за временно. Тези, които не са получили, трябва да напуснат страната.

Според властите 2600 души вече са напуснали доброволно. Има 10 случая на експулсиране.

