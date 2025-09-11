dalivali.bg
Заради дроновете в Полша: Латвия затваря въздушното си пространство около руската и беларуската граница

„Трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим ескалация на атаките с дронове“, обяви латвийският министър на отбраната

Снимка: Google maps

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:28 ч. 11.09.2025 г.

Латвия ще затвори въздушното си пространство на източната си граница с Русия и Беларус за една седмица вследствие от нахлуването на руски дронове в Полша. Това обяви латвийският министър на отбраната Адрис Спрудс днес.

Заповедта за затваряне ще важи до 18 септември с възможност за удължаване, обяви Спрудс по време на пресконференция в Рига.

Министърът осъди навлизането на руски дронове като отявлено нарушение на въздушното пространство на НАТО и заяви, че Латвия трябва да отговори подобаващо.

Руски дронове навлязоха в Полша, последва незабавна реакция - Активира се член 4 от договора с НАТО

Той успокои латвийските граждани, че за момента не съществува директна заплаха, но са необходими превантивни мерки, като за тази цел затварянето на въздушното пространство би улеснило засичането на неоторизирани летателни апарати.

„Руски безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на НАТО са предупредителен сигнал и трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим ескалация на атаките с дронове“, заяви Спрудс.

Руските дронове в Полша: Варшава затвори границите си с Беларус до 9 декември

Вчера Полша заяви, че 19 руски дрона са навлезли във въздушното ѝ пространство след атака на Русия срещу Украйна през нощта. Някои от дроновете са били свалени от полски и нидерландски изтребители.

За пръв път руски дронове са свалени над територия на НАТО. Министерството на отбраната на Русия съобщи вчера в социалната мрежа Телеграм, че „няма никакви планове за удари над инфраструктурата на Полша“.

След атаката с дронове в Полша: Какво представляват член 4 и член 5 от Договора за НАТО?

