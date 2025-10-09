Унгарският писател Ласло Краснахоркаи е носителят на Нобеловата награда за литература за 2025 г., съобщи Шведската академия.

Лауреатът на престижното отличие бе обявен на живо на сайта Nobelprize.org.

"Краснахоркаи е отличен "за неговото завладяващо и визионерско творчество, което в разгара на апокалиптичния ужас потвърждава силата на изкуството", коментира Матс Ман, постоянен секретар на Шведската академия.

Снимка: Ройтерс

Краснахоркаи е роден в град Дюла в семейството на адвокат и социална работничка. Следва право в Сегед и Будапеща през 70-те години. През 1983 г. завършва и филология в Будапещенския университет с дипломна работа върху творчеството на Шандор Мараи в емиграция. Пътешества много: през 1990 г. е в Монголия и Китай, през 1992 г. плава из Атлантическия океан, обикаля Европа и САЩ (1992 – 1998), Босна (1996), Япония (1997, 2000, 2005).

Носител е на награда "Ман Букър" за 2015 г.

Нобеловата награда за литература миналата година беше присъдена на южнокорейската авторка Хан Канг.

През 2023 г. престижното отличие спечели норвежецът Юн Фосе, а година по-рано Нобеловата награда за литература беше присъдена на френската авторка Ани Ерно.

Нобеловата награда за литература е учредена през 1901 г. Присъжда се от Шведската академия по литература в Стокхолм.

Нобелова награда за литература не е присъждана по различни причини през 1914, 1918, 1935, 1940-1943 и 2018 година.

Носителите на Нобелова награда за литература са 121. Само четири пъти в историята на наградата - през 1904, 1917, 1966 и 1974 г., с нея са удостоявани по двама творци. Досега никой автор не е получавал два пъти Нобелова награда за литература.

Най-младият лауреат на наградата е британският писател и поет Ръдиърд Киплинг. Той я получава през 1907 г. за "Книга за джунглата", когато е 42-годишен. Най-възрастният носител на отличието е британската писателка Дорис Лесинг. През 2007 г. тя получава наградата на 88-годишна възраст.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase