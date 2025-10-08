Трима учени получиха Нобеловата награда за химия тази година. Отличието е за разработка, която може да помогне в борбата с климатичните промени.

Сусуму Китагава, Ричард Робсън и Омар Яги са наградени за изследванията си върху така наречените „метал-органични рамки“.

Технологията им отваря път към решения на едни от най-сериозните екологични предизвикателства – улавяне на въглероден диоксид, пречистване на замърсители като пластмаси и неутрализиране на вредни газове.

Откритието, наречено от Нобеловия комитет „молекулярна архитектура“, намира приложение и в безопасното съхранение на химикали и енергия.

Тримата учени ще си поделят награден фонд от 11 милиона шведски крони.

