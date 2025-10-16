Куче, изгубено от авиокомпания, вече ще се възприема като обикновен изгубен куфар. Такава е преценката на Съда на ЕС, предаде Франс прес.

В становище на Съда на ЕС, публикувано днес, се казва, че "въпреки че защитата на благосъстоянието на животните е цел от общ интерес, призната от ЕС, това не пречи животните да бъдат транспортирани като багаж и да бъдат считани за такива".

Това решение е обявено във връзка с конкретен случай.

Испанската авиокомпания „Иберия“ е обект на иск от страна на пътничка, чието куче е било изгубено от авиопревозвача. Пътничката иска обезщетение в размер на 5000 евро за нанесени морални вреди.

При регистрирането на животното пътничката не е заявила опцията „специално внимание“, предвидена често пъти при транспортирането на ценни предмети, чекирани като багаж.

„Иберия“ от своя страна казва, че признава, че носи отговорност по случая и е готова да плати компенсацията на пътничката, но в размера, предвиден за багаж, предаде БТА.

Така се е стигнало и до испански съд, който на свой ред е сезирал Съда на ЕС.

Съдът на свой ред излезе с решението, че обезщетението за изгубено куче трябва да се компенсира със сума, вписваща се в параметрите на сумите за изгубен по време на полет багаж.

Правата на пътниците са защитени от Монреалската конвенция от 1999 г., която постановява, че отговорността на превозвача при разрушаване, загуба, повреда или закъснение на багаж е ограничена до около 1200 евро.

Мнението на Европейския съд обаче има само консултативна стойност и не засяга спора. Испанския съд ще вземе финалното решение.

