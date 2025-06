Избягало куче оцеля, след като преплува до остров и измина 160 километра (СНИМКИ)

Избягало куче оцеля и се завърна, след като измина 160-километрово пътешествие и доплува до остров, където беше спасено от преминаващ ферибот. Животното е било в неизвестност 36 дни, съобщава британският в. „Гардиън“.

Амбър, петгодишна кръстоска на ретрийвър, е била спасена като улично куче в Катар от благотворителна организация и преместена в Обединеното кралство, но е изчезнала само след една нощ при новото си приемно семейство.

Кучето се изгубило на 25 април и през следващите 36 дни се впуснало в пътуване из Хемпшир и Дорсет, като дори доплувало до остров, преди да бъде спасено.

В националния парк „Ню Форест“ са докладвани 63 случая, в които тя е била забелязана, и са поставени хранителни пунктове и камери, за да се опитат да я открият.

AMBER HOME SAFE. THANKS FOR RT's



25 APR 2025 #Lost AMBER #ScanMe

Golden/ White Saluki Female #Bramshaw #Lyndhurst #Hampshire #SO43

Amber was in her first night in a foster home after arriving from Qatar. https://t.co/FK04ybHrBo pic.twitter.com/j2BXTc967O