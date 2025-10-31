Круизен кораб е заседнал на Дунав, близо до град Гърла Маре в Румъния. Инцидентът се е случил вчера, а плавателният съд не може да бъде изтеглен от пясъчния бряг. Опитите да бъде изтеглен с помощта на друг кораб са били неуспешни. В резултат на това повече от 180-те пътници и членове на екипажа остават блокирани на река Дунав, но не са в опасност, според кореспондента на Radio Romania Actualități.

Изминали са почти 24 часа, откакто корабът под швейцарски флаг е заседнал на пясъците на Дунав поради необичайно ниското ниво на водата през този период. В опит да се разреши ситуацията, в района е изпратен друг кораб, за да се опита да изтегли плавателният съд, но тези усилия са били неуспешни.

Пътниците и 181-те туристи на борда ще трябва да изчакат водите на Дунав да се повишат, за да може корабът да бъде изтеглен и да продължи пътя си към крайната си дестинация, Виена.

Тъй като това е пътнически кораб с дългосрочни запаси, властите съобщават, че всички лица на борда са в безопасност и разполагат с подслон и храна.

Очаква се дебитът на Дунав да се увеличи до 3000 кубически метра в секунда през следващите три дни.

На борда на кораба има 181 пътници и 53 членове на екипажа, а инцидентът е станал снощи на 837-ия километър на река Дунав, близо до град Гърла Маре.

