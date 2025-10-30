Жена бе забравена на отдалечен остров по време на круиз. По-късно тя е открита мъртва, пише Би Би Си. Дъщеря ѝ обвини фирмата и екипажа в немърливост.

„Майка ми можеше да е жива, но те я оставиха сама на острова“, казва Катрин за безпрецедентен случай, случил се по време на круиз из Австралия.

Тялото на 80-годишната Сюзан Рийс беше открито от спасители на остров Лизард на Големия бариерен риф в неделя. Ден преди това тя е била на поход на острова с другите пътници, но не е била на кораба, когато той е отплавал часове по-късно.

Катрин Рийс каза, че е шокирана, че „Корал Авантюрист“ е тръгнал без майка ѝ, която тя описва като здрава, активна, запалена градинарка и любителка на разходките в дивата природа.

Сюзан Рийс от Нов Южен Уелс е била на първата спирка от 60-дневен круиз около Австралия.

Пътниците, които плащат десетки хиляди долари, за да се присъединят към круиза, са транспортирани до ексклузивния остров за еднодневна екскурзия с възможност за туризъм или гмуркане с шнорхел.

Сюзан се присъедини към групите, тръгнали до най-високия връх на острова, Кукс Лук, но се отделила от останалите, тъй като имала нужда от почивка.

„Разбрахме от полицията, че е било много горещ ден и на майка ми ѝ станало лошо по време на изкачването на хълма. Помолили я да слезе без придружител. След това корабът отплавал, очевидно без да преброи пътниците. В някакъв момент от тази последователност майка ми е останала сам“, каза Катрин.

Катрин каза, че се надява, че съдебно разследване ще „разкрие какво е трябвало да направи компанията, което е можело да е спасило живота на майка ми“.

Австралийската служба за морска безопасност заяви, че разследва смъртта и ще се срещне с екипажа на кораба.

Говорител на Amsa заяви, че компанията е получила първия сигнал за изчезналата жена около 21:00 часа местно време (10:00 GMT) в събота от капитана на кораба.

Екип за търсене се е завърнал на острова няколко часа по-късно, но усилията за намиране на Сюзан са били прекратени в ранните часове на неделя, преди хеликоптер да се върне сутринта и да открие тялото ѝ.

Coral Adventurer може да побере до 120 гости с 46 души екипаж, според уебсайта на компанията. Той е построен специално за достъп до отдалечени райони на австралийското крайбрежие и е оборудван с „тендери“ - малки лодки, използвани за превоз на пътници на еднодневни екскурзии.

Подобни инциденти са рядкост и круизните кораби имат системи за записване на това кои пътници се качват или слизат, каза пред Би Би Си Хариет Малинсън, редактор на круизни материали в туристическия уебсайт Sailawaze.

