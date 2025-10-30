Жена бе забравена на отдалечен остров по време на круиз. По-късно тя е открита мъртва, пише Би Би Си. Дъщеря ѝ обвини фирмата и екипажа в немърливост.

Круизен кораб с 8500 души на борда заседна край Неапол

„Майка ми можеше да е жива, но те я оставиха сама на острова“, казва Катрин за безпрецедентен случай, случил се по време на круиз из Австралия.

Тялото на 80-годишната Сюзан Рийс беше открито от спасители на остров Лизард на Големия бариерен риф в неделя. Ден преди това тя е била на поход на острова с другите пътници, но не е била на кораба, когато той е отплавал часове по-късно.

Катрин Рийс каза, че е шокирана, че „Корал Авантюрист“ е тръгнал без майка ѝ, която тя описва като здрава, активна, запалена градинарка и любителка на разходките в дивата природа.

Сюзан Рийс от Нов Южен Уелс е била на първата спирка от 60-дневен круиз около Австралия.

Баща скочи зад борда, за да спаси дъщеря си, след като тя падна от круизен кораб

Пътниците, които плащат десетки хиляди долари, за да се присъединят към круиза, са транспортирани до ексклузивния остров за еднодневна екскурзия с възможност за туризъм или гмуркане с шнорхел.

Сюзан се присъедини към групите, тръгнали до най-високия връх на острова, Кукс Лук, но се отделила от останалите, тъй като имала нужда от почивка.

„Разбрахме от полицията, че е било много горещ ден и на майка ми ѝ станало лошо по време на изкачването на хълма. Помолили я да слезе без придружител. След това корабът отплавал, очевидно без да преброи пътниците. В някакъв момент от тази последователност майка ми е останала сам“, каза Катрин.

Катрин каза, че се надява, че съдебно разследване ще „разкрие какво е трябвало да направи компанията, което е можело да е спасило живота на майка ми“.

Австралийската служба за морска безопасност заяви, че разследва смъртта и ще се срещне с екипажа на кораба.

Говорител на Amsa заяви, че компанията е получила първия сигнал за изчезналата жена около 21:00 часа местно време (10:00 GMT) в събота от капитана на кораба.

Екип за търсене се е завърнал на острова няколко часа по-късно, но усилията за намиране на Сюзан са били прекратени в ранните часове на неделя, преди хеликоптер да се върне сутринта и да открие тялото ѝ.

Coral Adventurer може да побере до 120 гости с 46 души екипаж, според уебсайта на компанията. Той е построен специално за достъп до отдалечени райони на австралийското крайбрежие и е оборудван с „тендери“ - малки лодки, използвани за превоз на пътници на еднодневни екскурзии.

Подобни инциденти са рядкост и круизните кораби имат системи за записване на това кои пътници се качват или слизат, каза пред Би Би Си Хариет Малинсън, редактор на круизни материали в туристическия уебсайт Sailawaze.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK