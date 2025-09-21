Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Великобритания е един от предводителите на лагера, който иска войната в Украйна да продължи, предаде Ройтерс, позовавайки се на руски медии.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше наскоро във Великобритания. Тя е един от предводителите на лагера на привържениците на войната“, каза Песков в интервю за журналиста Павел Зарубин.

„Заплаха от Русия“: Великобритания изпраща изтребители в Полша

Същевременно Песков заяви, че руският президент Владимир Путин запазва интерес и откритост да разреши ситуацията в Украйна чрез преговори и разчита да продължи работата със САЩ на това направление.

„Разчитаме, че САЩ и лично президентът Тръмп ще положат усилия, за да помогнат за това“, заяви Песков, цитиран от ТАСС.

Франция, Германия, Великобритания, Дания, Швеция, Чехия и други държави също привикаха руските посланици

Същевременно той допусна, че във Великобритания са разказали на Тръмп за плановете за оказване на натиск спрямо Русия и за приемане на допълнителни санкции срещу нея.

Според Песков опитите на страните от Запада да увеличат натиска няма да проработят и няма да помогнат на опитите за прекратяване на войната.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK