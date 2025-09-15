Франция, Германия, Великобритания, Дания, Швеция, Чехия и други държави също привикаха руските посланици заради нарушаване на въздушното пространството на НАТО.

А говорителят на Кремъл обвини Алианса, че с подкрепата си за Украйна се бори с Русия.

Междувременно срив в сателитната система "Старлинк" на Илън Мъск прекъсна интернет връзките на фронтовата линия в Украйна. Това съобщиха властите в Киев.

Според командира на украинските Сили за безпилотни системи, на фронта е регистриран мащабен срив в системата за сателитна комуникация.

Системата на Мъск е ключов елемент за украинските отбранителни сили и се използва за координиране на действия и контрол на дронове.

Доставчикът на сателитен интернет потвърди, че има прекъсване на услугата.

Засега причината не е ясна.

А президентът Тръмп призова западните съюзници да се обединят и да втвърдят санкциите срещу Русия.

"Санкциите, които налагат, не са достатъчно строги. Аз съм готов да наложа санкции, но те ще трябва да затегнат своите санкции в съответствие с това, което аз правя", коментира американският държавен глава.

