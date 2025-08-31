Кремъл заяви, че европейските сили пречат на усилията на американския президент Доналд Тръмп да постигне мир в Украйна и че Русия ще продължи операцията си в Украйна, докато Москва не види реални признаци, че Киев е готов за мир, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред руските държавни медии, че „европейската партия на войната“ продължава да пречи на усилията на САЩ и Русия по отношение на Украйна.

Песков заяви, че Русия е благодарна на Тръмп за тези усилия и че Москва ще продължи „специалната военна операция“, тъй като досега не е видяла „реципрочни“ стъпки от страна на Украйна, насочени към мир.

