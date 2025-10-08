През последните години все повече европейци се насочват към вегетариански и вегански диети, възприемани като по-здравословна алтернатива на редовната консумация на месо.

Но много европейски животновъди, както и политиците, които ги представляват, виждат в растителните храни, имитиращи месо, заплаха и още едно предизвикателство, пред което е изправен секторът, предава Ройтерс.

„Това не е наденица, нито е пържола - просто и ясно. Нека наречем нещата с истинските им имена“, каза Селин Имарт, десен евродепутат, който настоява за забрана на подобни термини за продукти, които не са от животински произход. „Всеки има право да яде алтернативни протеини – направени от растения, лаборатории, тофу или брашно от насекоми, но да ги наричаш „месо“ е подвеждащо за потребителя“, добави Имарт, предаде AFP.

Ако предложението стане закон, дълъг списък от етикети, включително „наденички“ и „бургер“, ще бъдат запазени само за храни, съдържащи месо.

Дори ако парламентът подкрепи предложението, то все още трябва да бъде договорено с 27-те държави членки на ЕС.

А резултатът от гласуването е несигурен, като шефът на дясноцентристката партия на ЕНП на Имарт, Манфред Вебер, заяви, че забраната „изобщо не е приоритет“. „Хората не са глупави, потребителите не са глупави, когато отиват в супермаркета и купуват продуктите им“, каза той пред репортери.

