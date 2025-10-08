Шегата е измислена от инфлуенсър и набира популярност в TikTok, а уплашени родители дори звъняли в полицията, за да изгонят „гостенина“

Деца скрояват номера на родителите си – пращат снимки от ИИ на бездомник, когото уж са настанили вкъщи (СНИМКИ)

Децата обичат да правят номера на родителите си, забавлявайки се с реакциите им. Но напредъкът и достъпността на технологиите ще доведат до нови главоболия, за които родителите трябва да се подготвят.

Нов вид „мода“ в социалните мрежи, най-вече в TikTok, набира популярност. Деца снимат покъщнината си, след което с изкуствен интелект монтират върху празните мебели образ на бездомник.

Снимка: RTL4

След това изпращат изображенията на родителите си – снимки на бездомни хора в домовете им. „Гостите“ биват „почерпени“ с храна и дори „настанени“ да спят в спалнята – гостоприемство, което би изкарало всеки родител извън кожата му.

Шегата е измислена от инфлуенсър и набира популярност в държави от ЕС.

Снимка: RTL4

В Нидерландия дори се наложи полицията да се намеси, след като паникьосани родители подавали сигнали, а патрули се отзовавали на адреси, за да изведат уж бездомника, предава RTL4. Дори е започнала информационна кампания, целяща да предпази родителите от „креативността“ на децата им.

Изкуственият интелект става все по-добър и рано или късно ще се стигне до момент, в който ще бъде невъзможно да се различат фалшифицираните изображения от действителността.