Деца скрояват номера на родителите си – пращат снимки от ИИ на бездомник, когото уж са настанили вкъщи (СНИМКИ)

Децата обичат да правят номера на родителите си, забавлявайки се с реакциите им. Но напредъкът и достъпността на технологиите ще доведат до нови главоболия, за които родителите трябва да се подготвят.
Нов вид „мода“ в социалните мрежи, най-вече в TikTok, набира популярност. Деца снимат покъщнината си, след което с изкуствен интелект монтират върху празните мебели образ на бездомник.
След това изпращат изображенията на родителите си – снимки на бездомни хора в домовете им. „Гостите“ биват „почерпени“ с храна и дори „настанени“ да спят в спалнята – гостоприемство, което би изкарало всеки родител извън кожата му.
Шегата е измислена от инфлуенсър и набира популярност в държави от ЕС.
В Нидерландия дори се наложи полицията да се намеси, след като паникьосани родители подавали сигнали, а патрули се отзовавали на адреси, за да изведат уж бездомника, предава RTL4. Дори е започнала информационна кампания, целяща да предпази родителите от „креативността“ на децата им.
Изкуственият интелект става все по-добър и рано или късно ще се стигне до момент, в който ще бъде невъзможно да се различат фалшифицираните изображения от действителността.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK