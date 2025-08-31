Островната държава Исландия, известна със своите вулкани, горещи извори и уникално възвишени пейзажи, отново е обявена за най-мирната страна в света, съобщи Си Ен Ен.

Излезе новият Глобален индекс на мира, изготвен от Института за икономика и мир (IEP).

Индексът класира 163 независими държави и територии според критерии, включително обществена безопасност и сигурност, мащабът на продължаващите вътрешни и международни конфликти и степента на милитаризация.

Освен че оглавява индекса за 2025 г., Исландия е №3 за щастливо население и е една от най-желаните туристически дестинации в Северното полукълбо.

В челната петица за най-мирни страни са Ирландия, нова Зеландия, Австрия и Швейцария.

Според изследователите ключът към изграждането на мир във времена на конфликт и несигурност е „позитивният мир“, който е силно свързан с по-висок растеж на БВП, по-ниски лихвени проценти, обществено благополучие и по-голяма устойчивост на сътресения.

„Светът е изправен пред криза, свързана с насилствени конфликти. През 2023 г. е имало 59 конфликта, основани на държавна принадлежност, което е най-големият брой от края на Втората световна война“, се казва в доклада от 2025 г.

Русия за първи път е най-немирната страна в света, следвана от Украйна.

Снимка: iStock

Съединените щати са на ниско място в индекса – на 128-о място, под Хондурас, Бангладеш и Уганда.

Това до голяма степен се дължи на високото им ниво на милитаризация, което ги поставя по-близо до Северна Корея (№ 149), Израел (№ 155), Украйна (№ 162) и Русия (№ 163).

Франция е най-милитаризираната страна в Западна и Централна Европа, докато Южна Америка е единственият регион, който регистрира подобрение в миролюбието.

Снимка: iStock

Канада и Коста Рика са най-миролюбивите нации в Северна и Централна Америка.

Мавриций, Ботсвана и Намибия — всички с процъфтяваща туристическа индустрия, привличаща съответно младоженци, любители на дивата природа и приключенски пътешественици, са най-спокойните страни в Субсахарска Африка.

