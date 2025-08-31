„Вътрешно се подготвям за това, че тази война ще продължи дълго време“, обяви германският канцлер Фридрих Мерц в интервю за обществената телевизия ZDF, цитирано то Ройтерс.

Той уточни, че войните обикновено завършват с военно поражение или икономическо изтощение, а той не вижда такива сценарии на хоризонта нито за Киев, нито за Москва.

Коментарите на канцлера идват ден преди изтичането на крайния срок, поставен от американския президент Доналд Тръмп за среща между президентите на Русия и Украйна с цел да се проправи пътят за мирни преговори. Тръмп заплаши с „последствия“, ако срещата не се състои.

Мерц и френският президент Еманюел Макрон заявиха, че вината е на руския президент Владимир Путин и призоваха САЩ да наложат по-строги санкции на Москва.

По думите на Мерц краят на войната не може да бъде на цената на капитулацията на Украйна, защото тогава Русия ще насочи вниманието си към друга страна

„И после ще дойде и нашият ред. Това не е вариант“, заяви канцлерът.

В интервюто той отказа да коментира въпроса за възможното разполагане на германски войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност в случай на сключване на мирно споразумение.

Кремъл заяви днес, че европейските сили пречат на мирните усилия на Тръмп и че Русия ще продължи операцията си в Украйна, докато Москва не види реални признаци, че Киев е готов за мир.

