Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс обяви, че се отказва от кандидатурата си за преизбиране, малко повече от месец преди провеждането на изборите — ход, следен отблизо от бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„И въпреки всичко, което постигнахме, не мога да продължа с кампанията си за преизбиране“, заяви Адамс в обръщение, публикувано в платформата X. Той посочи като причини натиска от медиите и решението на борда по финансиране на кампаниите да задържи милиони долари, което е възпрепятствало събирането на необходимите средства за сериозна кампания.

Адамс, който пое поста на кмет на най-големия град в САЩ през 2022 г. като демократ, се превърна в поляризираща фигура заради юридическите си проблеми и сътрудничеството си с Доналд Тръмп.

През април той обяви, че ще се кандидатира като независим, което му позволи да избегне напрегнатите вътрешнопартийни избори при демократите, спечелени от самообявилия се социалист Зоран Мамдани.

В изявлението си Адамс отправи прикрит упрек към Мамдани, който фокусира кампанията си върху високите разходи за живот, обещавайки контролирани наеми, безплатен градски транспорт и дневна грижа за деца.

„Големите промени са необходими и добре дошли, но внимавайте с онези, които твърдят, че решението е да разрушим системата, която сме изграждали поколения наред. Това не е промяна, това е хаос“, подчерта Адамс.

В последните седмици се разпространяваха слухове, че Адамс ще се откаже от надпреварата, за да отвори път за бившия губернатор и главен прокурор на Ню Йорк Андрю Куомо. Появиха се и информации, че администрацията на Тръмп обмисля да предложи на Адамс позиция, ако той се оттегли, с цел да улесни победата на Куомо срещу Мамдани.

Бивш полицейски служител от скромно семейство и едва вторият афроамериканец на поста кмет на Ню Йорк, Адамс започна мандата си с широка обществена подкрепа, но популярността му отслабна заради обвинения в корупция, ръст на разходите за живот и други кризи.

Кметът беше обвинен в измама, незаконно набиране на средства от чужбина и участие в подкупна схема с турски граждани, включително поне един турски официален представител. Адамс отрича всички обвинения.

По-рано тази година Министерството на правосъдието нареди на федералните прокурори в Ню Йорк да прекратят делото срещу него — решение, което доведе до вълна от оставки в прокуратурата на Манхатън и в централата на Министерството във Вашингтон.

Емил Бов, високопоставен служител в Министерството на правосъдието, разпоредил оттеглянето на обвиненията, отрече твърденията, че решението е било част от политическа сделка в замяна на подкрепата на Адамс за миграционната политика на Тръмп.

