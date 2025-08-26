Украйна остро разкритикува онлайн участието на американския режисьор Уди Алън в Московския международен филмов фестивал, съобщиха ДПА и БТА.

„Участието на Уди Алън в Международната филмова седмица в Москва е позор и обида към саможертвата на украинските актьори и режисьори, които са били убити или ранени от руски военни престъпници в продължаващата война срещу Украйна“, написаха от външното министерство на Украйна в социалните мрежи.

„Алън избра да затвори очите си за жестокостите, които Русия извършва в Украйна всеки ден от 11 години насам“, се казва в съобщението.

Културата не трябва да се използва за прикриване на престъпления или като инструмент за пропаганда, добави министерството.

Алън беше поканен да говори на 47-ото издание на фестивала в неделя.

Събитието беше модерирано от прокремълския режисьор и актьор Фьодор Бондарчук, който е обект на западни санкции заради подкрепата си за войната срещу Украйна

По време на интервюто Алън изразил своето възхищение от бащата на Бондарчук, режисьора Сергей Бондарчук.

„Винаги съм харесвал руското кино“, казал Алън.

89-годишният режисьор избегна въпроса дали би искал да снима филм в Русия и се въздържа от политически коментари.

Уди Алън отрече твърденията, че участието му в кинофестивала в Москва е „прикриване“ на руските зверства, след като украинското министерство на външните работи осъди появата му.

Алън заяви пред вестник „Гардиън“: „Що се отнася до конфликта в Украйна, аз съм твърдо убеден, че Владимир Путин е напълно в грешка. Войната, която той предизвика, е ужасна. Но каквото и да са направили политиците, не смятам, че прекъсването на артистичния диалог е добър начин да се помогне“.

