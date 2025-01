Анна Флетчър работи в домашния си офис в Милтън, когато къщата ѝ започнала да се тресе.

„Вероятно четири-пет секунди се тресеше доста силно и аз станах, за да проверя нещата, но през това време всичко свърши и кучето започна да лае. Когато живееш в Нова Англия, мислите ти са насочени към всичко друго, но не и към земетресение“, разказа тя пред WBZ-TV.

„Не сме сигурни какво се случва. Получаваме обаждания от целия град за експлозия“, каза диспечер в аудиозаписи от полицията и пожарната в окръг Йорк, Мейн.

Нанси Бегерт е работила в акушеро-гинекологичен кабинет в Портланд, Мейн, когато сградата започнала да се тресе.

„Всички се спогледахме един друг, като че ли, какво става? А после, когато всичко свърши, си казахме: „Мисля, че това беше земетресение“, разказа Бегерт.

Officials confirm an earthquake off the coast of Maine occurred at 10:22 AM this morning. Please do not call 911 unless there is an emergency. If you would like to report feeling the earthquake, check out the U.S. Geological Survey (USGS)'s website:https://t.co/vOWP6P7Ki8 pic.twitter.com/EkND0Vpnn0