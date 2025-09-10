Избухване на хранително-предавани заболявания, свързани с консервирани зеленчуци, отне живота на двама души и изпрати повече от дузина в болница в Южна Италия.

Фургон за храна в Южна Италия наскоро се превърна в център на смъртоносна заплаха за здравето, пише Индипендънт.

Агенцията по хранителни стандарти на Обединеното кралство предупреди потребителите да избягват буркани с броколи от определен партиден код, опасявайки се, че и те могат да съдържат същата скрита опасност – Clostridium botulinum, бактерията, която произвежда токсина, отговорен за ботулизма – едно от най-смъртоносните хранителни заболявания, известни на човечеството.

Процесът на консервиране премахва въздуха от храната и я запечатва плътно, създавайки безкислородна (анаеробна) среда.

Обикновено това е, което поддържа храната безопасна за дълго съхранение, но също така създава идеални условия за C botulinum. За разлика от много бактерии, тя не се нуждае от кислород, за да се развива.

Снимка: iStock

Спорите му, които често се срещат в почвата, могат да оцелеят при готвене и преработка. В храни с ниска киселинност, като броколи, зелен фасул, царевица, цвекло и грах, ако процесът на консервиране не е достатъчно горещ или продължителен, тези спори могат да „се събудят“, да се размножат и да освободят токсина си.

Тъй като токсинът е невидим, без вкус и мирис, заразената храна може да изглежда и да мирише напълно нормално, докато всъщност е смъртоносна.

Ботулизмът е рядко срещан, но изключително сериозен и дори най-малко количество може да бъде смъртоносно – само два нанограма на килограм телесно тегло могат да бъдат фатални.

Самите спори обикновено са безвредни, ако бъдат погълнати. Но в анаеробна среда те могат да покълнат и да освободят токсини. Ето защо домашно консервираните храни са честа причина за избухване на епидемии.

Защо ботулизмът е толкова опасен

Ботулизмът се причинява от невротоксин, който атакува нервите, което води до мускулна слабост, затруднено дишане, парализа и, в тежки случаи, смърт. Симптомите обикновено се появяват в рамките на 18 до 36 часа след консумацията на заразена храна, но могат да варират от 6 часа до 10 дни.

Диагностицирането е трудно, тъй като симптомите могат да наподобяват други състояния, включително инсулт, синдром на Гилен-Баре (рядко автоимунно заболяване, при което имунната система на организма атакува нервите) и миастения гравис (хронично състояние, което причинява мускулна слабост поради проблеми с комуникацията между нервите и мускулите).

Лекарите обикновено потвърждават ботулизма чрез клинична оценка и лабораторни изследвания.

Основните методи за лечение на ботулизъм са поддържаща терапия и антитоксин. Поддържащата терапия означава лечение на усложненията от заболяването — например, пациентите може да се нуждаят от апарат за изкуствено дишане, ако развият дихателни затруднения, или от помощ за справяне с инфекции.

Антитоксинът е лекарство, което се свързва с токсина, циркулиращ в организма, и го неутрализира. Ако се приложи навреме, той може да попречи на токсина да причини по-нататъшни увреждания, макар че не може да възстанови вече нанесените щети. Оцелелите често се сблъскват с дълго възстановяване, съпроводено с продължителна умора и дихателни проблеми.

Има прости, но жизненоважни начини за намаляване на риска от хранителен ботулизъм.

Първо, никога не яжте храни от консервни кутии или буркани, които са нащърбени, издути, изтекли или променени на цвят. Ако консервирате свои нискокиселинни храни, уверете се, че ги варите в продължение на десет минути преди консумация, за да унищожите спорите. Уверете се, че използвате подходящи консервни съдове под налягане и винаги следвайте проверени инструкции за консервиране.

Когато имате съмнения, изхвърлете продукта.

Смъртоносен токсин с двойствен живот

Въпреки опасността си, ботулиновият токсин има и важни медицински приложения. Когато се инжектира в минимални, контролирани дози, ботулиновият токсин може да намали мускулната спастичност (състояние, при което мускулите се напрягат или втвърдяват необичайно), да лекува хронична мигрена и да контролира състояния като страбизъм (кривогледство) и цервикална дистония (болезнено състояние, при което мускулите на врата се свиват неволево).

Американската агенция за храните и лекарствата за първи път го одобрява за медицинска употреба през 1989 г. и оттогава е одобрен за широк спектър от лечения.

Ботулиновият токсин действа, като блокира нервните сигнали, които предизвикват мускулна контракция, изглажда бръчките и фините линии и се е превърнал в световен козметичен феномен.

Но същият токсин, който има медицински и естетически ползи, може да причини катастрофални щети, ако се използва неправилно. Нелицензираните или лошо регулирани инжекции са рискови – и през август 2025 г. ботулиновият токсин беше свързан с смъртоносна епидемия в Обединеното кралство.

В България в началото на годината 27 жени пострадаха след естетична процедура с ботокс от мнима лекарка. Една от жените бе в болница с тежка форма на ботулизъм.

Ботулизмът, пренасян чрез храната, е рядък, но смъртоносен. Превенцията зависи от безопасното боравене с храната, правилното консервиране и избягването на подозрителни буркани и консервни кутии.

