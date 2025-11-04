Канцлерът на Германия Фридрих Мерц призова сирийските бежанци да се върнат в родината си. Броят им в страната е близо един милион.

Според Мерц, след края на гражданската война, сирийските бежанци вече нямат основания за убежище в Германия.

Той предупреди, че отказът от доброволно завръщане може да доведе до принудителни депортации. Германия разглежда възможността за депортиране на сирийци с криминални досиета, а Мерц е поканил сирийския президент Ахмед ал-Шараа, за да обсъдят въпроса.

Според ООН, условията в Сирия все още не позволяват масово експулсиране.

