Недоносено бебе в канадската провинция Албърта е починало вследствие на морбили – първата потвърдена жертва на заболяването в страната от началото на миналогодишното му възраждане.

„Дете, родено преждевременно, след като майката се заразила с морбили по време на бременността, почина малко след раждането“, заяви министърът на здравеопазването на Албърта Адриана ЛаГрейндж.

През юни друго недоносено бебе с морбили също почина, но тогава властите посочиха съпътстващи медицински усложнения и не потвърдиха инфекцията като пряка причина.

ЛаГрейндж предупреди, че най-застрашени от болестта са малките деца под пет години, бременните жени и хората с отслабена имунна система.

Канада обяви морбили за елиминирано заболяване през 1998 г. благодарение на ваксинацията. Въпреки това от началото на 2025 г. в страната вече са регистрирани 5006 случая, основно в провинциите Албърта и Онтарио. В 88% от тях засегнатите не са били ваксинирани.

Настоящата епидемия започна през октомври 2024 г. в източната провинция Ню Брънзуик и засегна най-вече менонитски, амишки и други анабаптистки общности, които традиционно имат по-ниски нива на имунизация.

Морбили е силно заразен респираторен вирус, който се предава по въздушно-капков път – чрез кашляне, кихане или дори дишане в близост до заразен човек. Заболяването причинява висока температура, обрив и дихателни симптоми, но може да доведе и до сериозни усложнения като пневмония, енцефалит и дори смърт.

