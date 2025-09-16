Все повече американци не са склонни да ваксинират децата си заради липсата на доверие към ваксините, като един на всеки шестима родители избягва или отлага препоръчителните ваксини за децата, предаде Франс прес, позовавайки се на публикувано вчера проучване.

Проучването сред над 2500 родители, направено по поръчка на в. "Вашингтон пост" и неправителствената организация Кей Еф Еф (KFF), показва нарастващото недоверие сред американците относно ваксините след пандемията от КОВИД-19.

След като здравният министър в администрацията на американския президент Доналд Тръмп – скептикът по отношение на ваксините Робърт Кенеди-младши - предприе основна промяна във ваксинационната политика, проучването показва, че мнозинството родители продължава да подкрепя сегашните изисквания за ваксиниране.

Малка част от тях обаче поставят под въпрос ваксинирането. Тези родители избягват или отлагат задължителните или препоръчителните имунизации за децата си, като тези срещу морбили, тетанус или полиомиелит, поради страх от странични ефекти или заради липса на доверие към властите.

В САЩ ваксини, като тази против морбили, паротит и рубеола, са задължителни за децата, за да тръгнат на училище. В много щати обаче родителите могат да се позоват на причини, различни от медицински противопоказания, като религиозни вярвания например, за да се направи за тях изключение от изискването за задължителна имунизация.

Проучването освен това разкрива, че родители, които са отложили или избегнали ваксиниране на децата си, обикновено са бели, консерватори и много религиозни, а децата на някои от тях се обучават в домашни условия.

Всички тези фактори помагат за обясняване на спада в нивата на имунизации, регистрирани в страната след пандемията от КОВИД-19.

Съотношението на децата в детските градини, ваксинирани срещу морбили, е спаднало в национален мащаб от 95% през 2019 г. до 92,5% през 2024 г., със значителни регионални колебания. В Айдахо в момента те са под 80%, далеч под препоръчителните 95% за постигане на колективен имунитет.

Тази тенденция може да се влоши под влиянието на Робърт Кенеди-младши, който постоянно поставя под въпрос безопасността на ваксините и разпространява фалшива информация за тях, твърдят експертите.

В резултат на този спад на имунизациите в САЩ, през 2025 г. в страната се разви най-тежката епидемия от морбили за последните повече от 30 години, с три смъртни случая, сред които две деца.

