Глобалните реакции, включително от ключови посредници, на частичното приемане от страна на Хамас на 20-точковия план на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Израел срещу Газа, са изпълнени с надежда, тъй като изглежда, че възможността за спиране на двугодишното геноцидно настъпление е вече на масата на преговорите.

Късно в петък палестинската групировка заяви, че е готова да освободи всички останали заложници и да предаде властта на други палестинци, но други елементи от предложението се нуждаят от допълнителни преговори.

Израелски медии съобщиха в събота, че искането на Тръмп Израел да „спре незабавно бомбардировките в Газа“, след отговора на Хамас, както и настояването му, че Хамас е готов за „трайен мир“, са били приети с „шок“ от израелския премиер Бенямин Нетаняху, но с огромна радост и празненства от хората в Газа.

Кабинетът на Нетаняху по-късно обяви, че армията се „подготвя за незабавното изпълнение на първия етап от плана на Тръмп за освобождаване на всички заложници“.

От кабинета му добавиха, че ще продължат да работят в сътрудничество с американския президент за прекратяване на войната „в съответствие с принципите, заложени от Израел“, което подсказва, че страната може да не приеме промени в оригиналния план на Белия дом.

Остават обаче някои основни пречки. Хамас не спомена нищо за разоръжаване – ключово изискване от страна на Израел, включено в плана на Тръмп.