Върховната представителка на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас осъди остро днес поредицата руски въздушни удари по Киев, довели до множество жертви, включително деца, и призова за налагане на по-строги санкции срещу Москва, предаде ДПА.

"Тези атаки показват, че Путин просто се подиграва с всякакви усилия за мир", заяви Калас при пристигането си за двудневната среща на министрите на отбраната и на външните работи на страните от ЕС в Копенхаген.

"Това, което трябва да направим, е да увеличим натиска върху Русия", призова тя и добави, че нови санкции срещу руския износ на енергия и финансовите услуги "ще им навредят най-много".

В допълнение към наказателните мерки срещу Русия, Калас призова страните от ЕС да продължат да предоставят оръжие на Киев.

"В момента Украйна се нуждае от цялата възможна военна подкрепа", подчерта Калас.

Министрите, събрали се в датската столица, ще обсъдят и гаранциите за сигурността на Украйна след края на военните действия.

ЕС може да подкрепи Киев, като продължи да обучава украинските военни и да стимулира отбранителната промишленост на страната, в допълнение към ангажиментите на отделните държави членки, заяви Калас. Тя обаче прогнозира, че краят на войната "не е близо, ако погледнем какво прави Путин".

Западните страни имат 30 дни, за да намерят дипломатическо решение на иранската ядрена криза, заяви днес върховната представителка на ЕС за външните работи Кая Калас, цитирана от Франс прес.

“Имаме 30 дни за решения на иранската криза“

"Влизаме в нова фаза от 30 дни, която трябва да използваме, за да намерим дипломатически решения", каза тя преди началото на среща на външните министри от ЕС в Копенхаген, ден след решението на европейците да задействат механизма за възстановяване на международните санкции срещу Иран в рамките на един месец.

Това искане трябва да бъде разгледано днес от Съвета за сигурност на ООН.

Франция, Германия и Великобритания посочиха вчера в писмо до Съвета за сигурност, че "въз основа на фактически доказателства" смятат, че Иран е в положение на значително неспазване на ангажиментите си по силата на ядреното споразумение от 2015 г. и се позовават на механизма, който стартира 30-дневен процес, позволяващ повторно налагане на редица санкции, чието действие беше спряно преди десет години.

Европейският съюз, който подкрепя споразумението от 2015 г., участва в преговорите между трите страни и Иран, по-конкретно в Женева, където тази седмица се състоя последна среща преди решението, което в крайна сметка беше обявено вчера, отбелязва АФП.

