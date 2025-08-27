dalivali.bg
Иззеха скъпоценности за над 26 млн. евро от известния пазар „Капалъ чарши“ в Истанбул

Полицейски акции са били извършени в общо 23 търговски обекта

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:16 ч. 27.08.2025 г.

Скъпоценности и предмети с историческа стойност за над 26 милиона евро са били иззети на известния покрит пазар „Капалъ чарши“ в Истанбул.

Операцията на полицията е в рамките на разследване за незаконна търговия със скъпоценни камъни. Задържани са 40 заподозрени, съобщава БТА.

Полицейските акции са били извършени в общо 23 търговски обекта на „Капалъ чарши“. При обиските са конфискувани диаманти, скъпоценни камъни, бижута и антики с пазарна стойност от приблизително 1,25 милиарда турски лири - около 26,3 милиона евро.

Заловиха скъпоценни камъни за над 9 милиона евро в мащабна мрежа за контрабанда

В рамките на същото разследване турската полиция залови над 155 килограма скъпоценни камъни, сред които диаманти, рубини, смарагди и др., както и 945 броя бижута.

Общата пазарна стойност на конфискуваните изделия възлиза на 445 750 000 турски лири, което се равнява на близо 9,4 милиона евро.

Задържани бяха над 30 души, след чиито показания разследването е било разширено. 

Акцията е резултат от дългосрочно разследване, обхващащо дейности по внос, транспортиране и нелегална търговия с диаманти, изумруди, рубини, кварц и бижута.


