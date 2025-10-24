Известни личности, професионални спортни звезди и богати комарджии станаха жертви на покер измама. Надявайки се да спечелят голяма сума в игра на Texas Hold 'Em, те били „уловени на въдицата“ от мафията от сложна измама, включваща маси с рентгенови скенери, тайни камери и слънчеви очила, които можели да разчитат картите им, съобщава BBC.

Прокурорите описват схемата като сюжет от филм за „Бандата на Оушън“. В действителност измамените са „ожилени“ с над 7 милиона долара по време на покер игри.

Измамата е разбита след мащабно федерално разследване, довело до повече от 30 ареста, включително членове на престъпните фамилии на Коза Ностра, треньора на баскетболния отбор „Портланд Трейл Блейзърс“ Чонси Билъпс и бившия играч от Националната баскетболна асоциация (НБА) Деймън Джоунс.

Директорът на ФБР Каш Пател нарече това „потресаваща“ измамна схема, която измамила жертви в Ню Йорк, Маями, Лас Вегас и други американски градове. Арестите по схемата бяха обявени на 23 октомври заедно с тези по предполагаема схема за залагания на баскетбол, при която професионални играчи от НБА са обвинени, че са симулирали контузии, за да повлияят на коефициентите при залаганията.

Според прокурорите нелегалната покер схема започнала още през 2019 г. и била управлявана от мафията – по-конкретно от членове на известните престъпни фамилии Бонано, Гамбино, Лучезе и Геновезе. Част от печалбите, казват прокурорите, е подпомагала финансирането на тяхната престъпна дейност.

Бивши професионални спортисти, описани от прокурорите като „лицеви карти“, били привлечени, за да помогнат за схемата и да примамят жертвите да играят. Привлечени от възможността да играят с известна личност – като Билъпс или Джоунс – богати, нищо неподозиращи жертви били вербувани за незаконни покер игри, при които били заложени десетки хиляди долари, твърдят прокурорите.

Без знанието на привлечените играчи – наричани в схемата „риби“ – всички около тях участвали в измамата – от играчите до крупиетата, дори технологията, използвана за разбъркване на тестето и броене на чиповете, според обширния федерален обвинителен акт, допълва БГНЕС.

Използвана била и сложна безжична технология, за да се измамят играчите по време на игрите, най-често при Texas Hold 'Em. Технологията била навсякъде – рентгенова маса, която можела да разчете всяка обърната карта, анализатори, скрити в тавите за чипове, манипулирана машина за разбъркване, която разчитала картите и предсказвала кой ще има най-добрата ръка, както и предварително маркирани карти, които позволявали на тези, които носели специални слънчеви очила и контактни лещи, да виждат какви карти имат останалите. Тайни камери, вградени в масите и осветителните тела, също помагали за предаването на информация на участниците в схемата, казват властите.

Освен това имало и сложен метод за комуникация и манипулиране на играта, твърдят прокурорите. Информация от играта се изпращала на съучастник извън помещението – наричан от прокурорите „оператор“ – който след това изпращал информация на друг играч, седящ на масата и участващ в схемата, когото прокурорите наричат „куотърбек“ или „драйвър“. Този човек след това тайно подавал сигнали на останалите, казват прокурорите, ефективно крадейки пари и правейки невъзможно за жертвите да спечелят.

Властите изчисляват, че всяка игра оставяла жертвата с десетки или стотици хиляди долари загуби.

Прокурорите казват, че обвиняемите изпирали средствата от схемата чрез криптовалута, парични обмени и фиктивни компании. Част от печалбите отивали при тези, които помагали в заговора, а някои средства били използвани за финансиране на престъпните дейности на мафията. „Тази предполагаема схема причини хаос в цялата страна, използвайки славата на едни и портфейлите на други, за да финансира италианските престъпни фамилии“, заяви помощник-директорът на ФБР Кристофър Рая.

Билъпс, който беше обвинен, че е бил „лицева карта“ в манипулираните игри, беше арестуван в Портланд и отстранен от длъжност от НБА. От отбора на „Портланд Трейл Блейзърс“ заявиха, че са наясно с обвиненията срещу техния треньор и „напълно сътрудничат на разследването“. Джоунс беше арестуван във връзка както с покер схемата, така и със схемата за залагания върху контузии в НБА. Той е обвинен в по две престъпления – за съучастие в измама по телекомуникационни канали и за съучастие в пране на пари.

