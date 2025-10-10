Израелското министерство на правосъдието публикува списък с 250 палестински затворници, които ще бъдат освободени в рамките на сделка за размяна със заложници, все още държани в Газа, като част от договорено примирие между Израел и „Хамас“.

В списъка не фигурират имената на някои от водещите палестински бойци, за чието освобождаване движението „Хамас“ настояваше. Сред тях са Марван Баргути, Ахмад Саадат, Хасан Саламе и Аббас ал-Сайед – всички те излежаващи доживотни присъди в израелски затвори.

Марван Баргути, осъден на доживотен затвор през 2004 г. по обвинения в убийство и считан за терорист от Израел, е наричан от поддръжниците си „палестинския Мандела“.

