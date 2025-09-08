dalivali.bg
Израелският министър на отбраната заплаши „Хамас“ с „огромен ураган“

„Днес над небето на град Газа ще се разрази огромен ураган и покривите на небостъргачите на терористите ще се разтреперят“, заяви министър Израел Кац

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:11 ч. 08.09.2025 г.

Израелският министър на отбраната Израел Кац отново отправи строго предупреждение към „Хамас“ преди началото на настъплението в град Газа, предаде ДПА.

„Днес над небето на град Газа ще се разрази огромен ураган и покривите на небостъргачите на терористите ще се разтреперят“, написа Кац в публикация в Х.

„Това е последното предупреждение към убийците и изнасилвачите от „Хамас“ в Газа и в луксозните хотели в чужбина: Освободете заложниците и сложете оръжията си – или Газа ще бъде унищожена, а вие ще бъдете изтребени“, добави Кац.

Израелската армия продължава да се подготвя за разширяване на операцията.

Въоръжени нападатели откриха огън в Йерусалим, има загинали

Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп отправи „последно предупреждение“ към „Хамас“, за да наложи дипломатическо решение точно преди предстоящото мащабно настъпление на Израел в град Газа. Той написа на платформата си Truth Social, че Израел е приел условията му и че е време „Хамас“ също да ги приеме.

В отговор ислямистката организация заяви, че е „готова да седне незабавно на масата за преговори“. „Хамас“ „приветства всяка стъпка, която помага за спирането на агресията срещу (неговия) народ“.

Според информация от израелската телевизия Channel 12, предложението предвижда предаването на всички 48 заложници – както живите, така и мъртвите – в първия ден от влизането в сила на примирието. В замяна израелската армия ще спре настъплението си в град Газа и ще освободи хиляди палестински затворници от своите затвори. Сред тях има стотици, които са осъдени на доживотен затвор за убийството на израелци.

