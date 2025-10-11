dalivali.bg
Израелски удари в Ливан, има жертви и ранени

Ударите са били нанесени преди зазоряване в село Мсайлех

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:18 ч. 11.10.2025 г.

Израел нанесе интензивни въздушни удари в Южен Ливан рано тази сутрин, взимайки най-малко една жертва, ранявайки седем души и блокирайки път от столицата Бейрут към южната част на съседната страна, предаде „Асошиейтед прес“, позовавайки се на ливанското здравно министерство.

Ударите са били нанесени преди зазоряване в село Мсайлех. Ударен е склад за продажба на тежки машини, като са унищожени редица превозни средства.

Поразен е камион със зеленчуци, който се е движил на мястото на удар, съобщава БТА. Убит е един от хората в камиона, а друг е ранен.

Двама души загинаха след израелски удар в Ливан

Здравното министерство обяви, че загиналият е сирийски гражданин, а ранени са 6 ливанци и един сириец. 

Израелската армия обяви, че е поразила целта, защото машините са използвани за ремонт на инфраструктура на въоръжената групировка „Хизбула“.

След края на 14-месечния конфликт между Израел и „Хизбула“, договорен с посредничеството на САЩ, Израел нанася почти всекидневно удари в Ливан, обвинявайки шиитското движение, че се опитва да възстанови мрежата си след понесените значителни загуби.

