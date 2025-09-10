dalivali.bg
След упрека от Тръмп: Израел защити ударите срещу Катар

Катар, който е домакин на голяма американска военна база, посочи, че не е получил предупреждение от Вашингтон, докато смъртоносната атака вече не е била в ход

Снимка: Reuters
Публикувано в  11:20 ч. 10.09.2025 г.

Израелският пратеник в ООН защити ударите срещу лидерите на Хамас в Катар като „правилно“ решение, след като ударите на територията на съюзника на САЩ предизвикаха рядък упрек от президента Доналд Тръмп.

Белият дом заяви, че Тръмп не е съгласен с решението на Израел да предприеме военни действия и е предупредил Катар предварително за предстоящите удари.

Но Катар, който е домакин на голяма американска военна база и е водил многократни опити за примирие в Газа, посочи, че не е получил предупреждение от Вашингтон, докато смъртоносната атака вече не е била в ход.

Израелският посланик в ООН оправда решението, като заяви пред израелско радио: „Ние не винаги действаме в интерес на Съединените щати.“

„Ние сме координирани, те ни оказват невероятна подкрепа, ние го оценяваме, но понякога вземаме решения и информираме Съединените щати“, каза Дани Данон, цитиран от АФП.

„Това не беше атака срещу Катар, а срещу Хамас. Ние не сме срещу Катар, нито срещу някоя арабска държава, в момента сме срещу терористична организация“, посочи той пред 103FM.

Основна тема в западния печат: Израелският удар по „Хамас“ в Доха и разклатената световна дипломация

Палестинската войнствена групировка Хамас съобщи, че шестима души са загинали при ударите, включително синът на главния преговарящ Халил ал-Хайя, но че висшите й лидери са оцелели.

Катар каза, че един от неговите служители по сигурността също е загинал.

Данон заяви, че Израел „все още чака резултатите“ от операцията.

„Твърде рано е да коментираме резултата, но решението е правилно“, добави той.

Според източници, близки до Хамас, шестима лидери на Хамас, включително Хайя и бившият висш лидер Халед Мешаал, са били в сградата, която е била цел на Израел по време на удара.

Катар заяви, че ударите са били насочени срещу домовете на няколко членове на политическото бюро на Хамас, пребиваващи в страната от Персийския залив.

Тръмп за атаката в Доха: Това беше решение, взето от Нетаняху, а не от мен

Трима бодигарда и помощникът и синът на преговарящия Хайя са били убити при атаката, посочи Хамас, потвърждавайки „неуспеха на врага да убие нашите братя от преговорната делегация“.

Премиерът на емирството заяви, че си запазва правото да отговори на израелската атака, която според него представлява „решаващ момент“ за региона.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху подчерта, че е наредил ударите след стрелбата в понеделник, 8 септември, в Йерусалим, при която загинаха шестима души и за която отговорност пое Хамас.

