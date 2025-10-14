Телата на 45 палестинци, които са били под израелски арест, са били предадени на болница в Газа, съобщи Медицинският център „Насер“.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, посредничано от президента на САЩ Доналд Тръмп, Израел трябваше да предаде телата на 15 палестинци за всеки загинал израелец, предаде АФП.

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа предвижда, че в допълнение към оцелелите, телата на всички загинали заложници трябва да бъдат предадени в рамките на 72 часа.

Израелската армия по-рано заяви, че не очаква всички тела да бъдат предадени в срок. Медиите отбелязват, че масовите разрушения в Ивицата Газа може да затруднят намирането на всички тела.

По-нататъшните етапи от споразумението включват изтегляне на израелските войски от Газа, разполагане на международни сили за стабилизиране и разоръжаване на "Хамас".

През следващите седмици и месеци ще се работи за превръщането на всичко това в траен мир. След всички войни и конфликти в Близкия изток, съществува голям скептицизъм дали планът ще успее, отбелязва ДПА.

