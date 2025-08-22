dalivali.bg
Израел обеща да унищожи град Газа

Условието: Ако Хамас не се съгласи да освободи всички останали заложници

Снимка: Getty Images
Публикувано в  09:55 ч. 22.08.2025 г.

Израелският министър на отбраната Израел Кац обеща да унищожи град Газа, ако Хамас не се съгласи да се разоръжи, да освободи всички останали заложници на територията и да прекрати войната според условията на Израел.

„Скоро портите на ада ще се отворят над главите на убийците и изнасилвачите от Хамас в Газа, докато не се съгласят с условията на Израел за прекратяване на войната, преди всичко освобождаването на всички заложници и разоръжаването им“, написа министърът в социалните медии, цитиран от АФП и БГНЕС. 

Нетаняху: Започваме преговори за освобождаването на всички заложници и прекратяване на войната

„Ако не се съгласят, Газа, столицата на Хамас, ще се превърне в Рафа и Бейт Ханун“, добави той, имайки предвид два града в Газа, които бяха почти напълно разрушени по време на предишни израелски операции.

Изявлението му дойде, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е наредил незабавни преговори за освобождаването на всички останали заложници в Газа.

Нетаняху добави, че усилията за освобождаването на заложниците ще съпътстват операцията за поемане на контрола над град Газа и унищожаването на крепостта на Хамас.

1000 сирачета плачат на дипломирането си в Газа: Нямат родители, които да присъстват (ВИДЕО)

По-рано тази седмица министерството на отбраната разреши мобилизацията на около 60 000 резервисти, които да помогнат за превземането на град Газа.

„Тези две неща – победата над Хамас и освобождаването на всички наши заложници – вървят ръка за ръка“, каза Нетаняху, без да дава подробности за следващия етап от преговорите.

Посредниците чакат от дни официален отговор от Израел на последното им предложение за прекратяване на огъня, което Хамас прие по-рано тази седмица.

Палестински източници посочиха, че новото споразумение предвижда поетапно освобождаване на заложниците, докато Израел настоява, че всяко споразумение трябва да предвижда освобождаването на всички заложници наведнъж.

Плановете на Израел да разшири военните действия и да превземе град Газа предизвикаха международна реакция, както и вътрешна опозиция.

