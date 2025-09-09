dalivali.bg
Израел нареди незабавна и пълна евакуация от град Газа

Над града бяха хвърлени листовки с призив всички палестинци да се преместят в определена като хуманитарна зона на юг

Кристина Баксанова Кристина Баксанова

Публикувано в  19:29 ч. 09.09.2025 г.

Израел нареди евакуация на близо милионния град Газа. На границата между Израел и Ивицата беше международният редактор на bTV Кристина Баксанова.

„В далечината се виждат доста разрушения. През деня се чуваше и обстрел. От началото на войната израелските власти не допускат международни медии и журналисти на територията на Ивицата, където се водят военни действия“, разказа Баксанова.

Израел предупреди, че ще действа в района с „голяма сила“. Над града бяха хвърлени листовки с призив всички палестинци да се преместят в определена като хуманитарна зона на юг.

Става дума за 1 милион души, които живеят или са намерили убежище в град Газа.

През изминалата нощ израелската армия е засилила още обстрела си над района. Новината идва само ден след атентата в Йерусалим, при който бяха застреляни шестима души, и въпреки опитите за преговори след последната заплаха на американския президент към „Хамас“.

