Археолози откриха хляб на 1200 години с образа на Исус Христос

Хлябът датира от 7-ми или 8-ми век след Христа

Снимка: Facebook/Karaman Valiliği

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:54 ч. 24.10.2025 г.

Археолози наскоро откриха необикновена реликва от ранното християнство: 1200-годишен хляб с изображението на Исус Христос, съобщи Fox News.

Откритието беше обявено от губернаторството на Караман, разположено в южната част на централна Турция, в публикация във Facebook на 8 октомври.

Хлябът датира от 7-ми или 8-ми век след Христа. Той е един от петте овъглени хляба, открити наскоро в археологическия обект Топрактепе, някогашния древен град Ейренополис.

Снимки от разкопките показват почернелия хляб с бледо изображение на Христос. 

В Хераклея Синтика откриха и лявата ръка на Херакъл

Надписът върху хляба гласи: „С благодарност към благословения Исус“.

Според официални представители, изображението не включва популярната иконография на Христос Пантократор, която обикновено показва Христос, вдигащ дясната си ръка, и служи като стандарт за византийското и източноправославното изкуство.

Археолози откриха хляб на 1200 години с образа на Исус Христос
Хлябът датира от 7-ми или 8-ми век след Христа
Снимка: Facebook/Karaman Valiliği
Снимка: Facebook/Karaman Valiliği
Снимка: Facebook/Karaman Valiliği
Снимка: Facebook/Karaman Valiliği
Снимка: Facebook/Karaman Valiliği
Снимка: Facebook/Karaman Valiliği
Христов Хляб
Снимка: Facebook/Karaman Valiliği

По-скоро Христос е бил изобразяван като сеяч или земеделски стопанин, което според официалните лица отразява „символичното значение на плодородието и труда в религиозното мислене на онова време“. 

Погребение на християнски мъченик разкриха археолозите на Перперикон

Археолозите са открили и други символи върху хлябовете, включително такъв, който изглежда като малтийски кръст.

„Специалистите предполагат, че тези находки може да са примери за „причастен хляб“ или евхаристичен хляб, използван в ранните християнски ритуали“, се казва в публикацията на губернаторството на Караман във Facebook.

„Фактът, че хлябът е оцелял след карбонизация, показва изключителни условия за съхранение“, добавиха служителите.

