Пожарникарите в Каталуния продължават издирването на мъжа, чиято кола е била отнесена от проливен дъжд в неделя. Късно снощи беше намерено тялото на непълнолетния му син.

Над 100 души, кучета, дронове, хеликоптер и подводен екип търсят мъжа в шесткилометров участък от мястото, където колата с която са пътували бащата и синът са били видени за последно до района, в който е намерен автомобила. Пожарникарите смятат, че не може да се изключи възможността изчезналото лице да е било отнесено от реката, тъй като проливните дъждове са довели до повишаването на нивото ѝ с повече от два метра и половина.

Министърът на вътрешните работи на Каталуния Нурия Парлон заяви, че откритото тяло е на дете на възраст приблизително 11 или 12 години. По думите ѝ трагедията се е случила изключително бързо.

Каталунският премиер Салвадор Иля изрази съболезнованията си към семейството в публикация в социалната мрежа X. По последни данни над 100 литра на квадратен метър дъжд е паднал в провинция Барселона в рамките на няколко часа в неделя.

