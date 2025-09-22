Най-малко един човек загина в Каталуния в неделя, след като голяма част от региона в североизточна Испания беше засегната от проливни дъждове, които нарушиха железопътния и въздушния транспорт, съобщиха властите.

Пожарникари съобщиха, че са открили тяло в река в град Сант Пере близо до Барселона, докато са издирвали двама души, чийто автомобил е бил отнесен от наводнение. „Властите разследват дали принадлежи на някое от издирваните лица или е жертва на несвързан инцидент“, добавиха те в X.

Пожарникари спасиха 27 души, които бяха блокирани на фуникуляра Сант Жоан в манастира Монсерат северозападно от Барселона след свлачище, се казва в изявление на регионалната служба за гражданска защита.

Десетки полети до и от летището в Барселона, второто най-натоварено в Испания, бяха забавени или отменени заради дъжда. Крайградските железопътни услуги бяха временно спрени по някои маршрути поради свлачища и паднали дървета. Националната метеорологична служба AEMET съобщи, че валежи до 40 литра на квадратен метър са паднали само за 30 минути в някои части на Каталуния. Миналият октомври проливни дъждове предизвикаха опустошителни наводнения в източната провинция Валенсия, убивайки 225 души и причинявайки големи разрушения, най-смъртоносното подобно бедствие в страната от десетилетия.

Проливни дъждове заляха и съседна Франция в югоизточната част на страната, причинявайки прекъсвания на електрозахранването на около 10 000 домове и накараха летището в Марсилия да пренасочи около дузина полети, за да кацнат в други градове. Властите също така отложиха различни спортни събития, включително дерби футболен мач между Марсилия и Пари Сен Жермен, отложен за понеделник.

Според експерти изменението на климата увеличава риска и интензивността на наводненията от екстремни валежи.

