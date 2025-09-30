dalivali.bg
Издирваха посланик във Франция, намерен е мъртъв пред хотел в Париж

За изчезването му е сигнализирала съпругата му, която е посочила, че е получила тревожно съобщение от него

Снимка: iStock
Публикувано в  16:15 ч. 30.09.2025 г.

Южноафриканският посланик във Франция Нкосинати Емануел Мтетва е бил открит мъртъв на тротоара пред хотел в Париж, съобщи вестник "Паризиен", цитиран от Ройтерс.

От вчера дипломатът бе издирван активно. Днес тялото му е било намерено пред хотела в Западен Париж, потвърдиха от прокуратурата на френската столица.

58-годишният дипломат вероятно е скочил от 22-рия етаж на 4-звездния хотел.

По случая е образувано разследване, поето от Бригадата за борба с престъпленията срещу личността на парижката полиция. Дежурен магистрат "е изпратен на място", уточнява прокуратурата. 

Говорител на парижката полиция отказа коментар. Посолството на Република Южна Африка във Франция не отговаря на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.

За изчезването на Нкосинати Емануел Мтетва е сигнализирала съпругата му, която е посочила, че е получила тревожно съобщение от него, уточнява прокуратурата в Париж.

Според първоначалната информация телефонът му е бил локализиран за последен път вчера след обяд в близост Булонския лес в Париж.

Опасявайки се от възможно самоубийство, полицаите, подпомагани от бригада с кучета, са претърсили този парк в западната част на френската столица.

Нкосинати Емануел Мтетва беше назначен за посланик на Южна Африка във Франция през февруари миналата година. Той беше и постоянен представител на Южна Африка в ЮНЕСКО. Мтетва започва политическата си кариера в профсъюзната борба срещу апартейда.

Става известен, след като е назначен за секретар на организацията на Младежката лига на Африканския национален конгрес (АНК) през 1994 г. Заема този пост до 2001 г. През 2002 г. влиза в Националното събрание на Република Южна Африка, където председателства парламентарната комисия по минното дело и енергетиката между 2004 и 2008 г., посочва "Паризиен".

През септември 2008 г. Мтетва става министър на сигурността и безопасността в правителството на президента Мотланте. Заема същата длъжност и в правителството на Джейкъб Зума, при управлението на който ведомството е преименувано на министерство на полицията, преди да стане министър на изкуството и културата след преизбирането на Зума.

